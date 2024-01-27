В Москве под землю спрятали более 70 км воздушных проводов в 2023 году

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, их убирают в специальные трубы, соединенные с кабельными колодцами

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Специалисты спрятали под землю более 70 км воздушных проводов в Москве за 2023 год в рамках программы "Чистое небо". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Больше 70 км воздушных проводов спрятали под землю в прошлом году. Программа "Чистое небо" реализуется в Москве уже восемь лет в рамках комплексного благоустройства улиц и других общественных пространств", - написал Собянин.

По его словам, в прошлом году работы прошли в "студенческом квартале" в районе МГТУ им. Н. Э. Баумана, на Цветном бульваре и участке Ленинского проспекта, на Воробьевской набережной и Аллее спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр, на территории Южного речного вокзала, около Центра фигурного катания Этери Тутберидзе, рядом с Марьинскими прудами-регуляторами.

Провода убирают в специальные трубы, соединенные с кабельными колодцами. При необходимости через них можно выполнить ремонт или подключить новые линии, пояснил мэр.

"В результате город преображается, повышается надежность и безопасность электросетей, увеличивается срок их службы. А еще пилоты уникального Московского авиацентра теперь могут приземляться даже на узких улицах для оказания экстренной помощи пострадавшим", - добавил Собянин.