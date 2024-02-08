Снежный покров в Москве 8 февраля может стать самым высоким с начала зимы

В столице ожидается облачность с прояснениями, местами возможен небольшой снег

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 12 градусов прогнозируются в Москве в четверг, при этом снежный покров в Москве может стать самым высоким с начала зимы. Об этом сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, ушедшего в Предуралье. В Москве ожидается облачность с прояснениями погоды, местами возможен небольшой снег. Есть вероятность, что сегодня в Москве высота снежного покрова станет самой высокой с начала зимы, но об этом мы узнаем только после 9 часов утра", - сказал синоптик.

По его словам, днем в столице температура воздуха составит минус 10 - минус 12 градусов , в Подмосковье - минус 9 - минус 14 градусов. Ветер в столице ожидается западный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление растет, но пока показания барометров остаются ниже нормы, они составят 737 мм ртутного столба.