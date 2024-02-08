В Зеленограде на торги выставили участок для размещения спортобъекта

Площадь будущего сооружения может достигать 70% от размера предоставленного участка

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Право на размещение некапитального объекта спортивного назначения в Зеленоградском административном округе столицы выставили на городские торги. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

"Город предлагает инвесторам участок площадью 5,5 тыс. кв. м в Зеленограде. Размер платы за размещение некапитального объекта определится в ходе онлайн-аукциона, который состоится 13 февраля. С победителем подпишут договор на три года", - сказал Пуртов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что площадь будущего сооружения может достигать 70% от размера предоставленного участка. Победитель аукциона сможет самостоятельно выбрать функциональное назначение объекта из перечня, утвержденного Москомспортом - например, открыть физкультурно-оздоровительный комплекс или футбольный манеж. Заявку на участие в торгах можно подать до 9 февраля. Для этого понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.