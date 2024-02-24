В Новой Москве построят дорогу Саларьево - Калужское шоссе

Длина новой трассы составит чуть больше 5 км

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Дорогу Саларьево - Калужское шоссе построят в Новой Москве, длина трассы будет более 5 км. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Построим в ТиНАО дорогу Саларьево - Калужское шоссе. Она станет полноценным дублером МКАД и трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, соединит Филимонковское шоссе и строящуюся дорогу Мамыри - Пенино - Шарапово", - написал Собянин.

По его словам, длина новой трассы составит чуть больше 5 км, в рамках проекта возведут две эстакады и мост через реку Сосенку. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2028 году.

В ТиНАО уже построено больше 380 км дорог, среди них 10 различных дублеров МКАД и ЦКАД, напомнил мэр.