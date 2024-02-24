В Москве 800 тыс. учащихся приняли участие в спортивных лигах за четыре года

Большинство лиг состоит из двух этапов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Двадцать школьных спортивных лиг организовано в Москве, за четыре года в них приняли участие более 800 тыс. учащихся. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Больше 800 тыс. учащихся за четыре года: в Москве организовано 20 школьных спортивных лиг. Самые массовые в этом учебном году - по волейболу, мини-футболу и баскетболу", - написал Собянин.

По его словам, также дети соревнуются друг с другом в таких видах спорта, как футбол, баскетбол 3 на 3 и пляжный волейбол; гандбол, бадминтон и самбо; флорбол - аналог хоккея с мячом, настольный теннис, художественная гимнастика и других.

Большинство лиг состоит из двух этапов: отборочного, где команды встречаются на уровне межрайонных объединений, и финального, по итогам которого определяют победителей, пояснил мэр. "Лучшие юные спортсмены представляют город на всероссийских соревнованиях", - добавил Собянин.