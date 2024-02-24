В Москве капитально отремонтировали почти 20 домов с картушами

Среди зданий, которые специалисты уже привели в порядок, шестиэтажный многоквартирный жилой дом 1908 года постройки на Старой Басманной улице

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Специалисты капитально отремонтировали порядка 20 домов с картушами в Москве, были обновлены фасады и крыши с использованием современных материалов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что в столичную программу капитального ремонта входят самые разные здания - от стандартных современных панельных до изящных доходных домов конца позапрошлого века. Одним из примечательных украшений старых московских зданий является такой декоративный элемент, как картуш. Это чаще всего лепнина в виде щита или герба, обрамленного свитком с загнутыми краями. Такой архитектурный элемент появился в эпоху Возрождения, но встречается и в более поздних периодах - его можно встретить на зданиях в стиле модерн, а также эклектики и неоклассицизма.

"В столице не один десяток домов, украшенных картушами. При работе с такими фасадами для мастеров важно восстановить первозданную красоту декора и подобрать современные и качественные материалы для их сохранения. <...> За время реализации программы восстановлено 18 домов с картушами", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, среди зданий, которые специалисты уже привели в порядок, шестиэтажный многоквартирный жилой дом 1908 года постройки на Старой Басманной улице (дом 15, строение 2). У него были восстановлены фасад, крыша, подъезд и подвал, а также заменены инженерные системы. Кроме этого, мастера очистили и промыли штукатурный слой, отреставрировали архитектурные элементы, окрасили стены современными материалами.

Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее включено более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн кв. м. Запланирован ремонт более 420 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена свыше 115 тыс. лифтов.