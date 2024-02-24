В Москве производитель разработал уникальные материалы на основе термоэластопластов

Их можно использовать в условиях, где требуется сочетание упругости и пластичности материала

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Инженеры московского научно-производственного предприятия "Полипластик" разработали более 10 материалов на основе термоэластопластов (ТЭП), несколько из них не имеют аналогов в стране и широко используются в отраслях промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Термоэластопласты - полимерные материалы, которые при обычных температурах обладают свойствами резины, а при повышенных размягчаются, подобно термопластичным полимерам. Такие свойства позволяют использовать их в условиях, где требуется сочетание упругости и пластичности материала.

"Сегодня в Москве свыше 260 предприятий заняты производством химической продукции. Созданный в городе комфортный климат для ведения бизнеса и широкий пул инструментов поддержки позволяет компаниям наращивать производственную базу, увеличивать объемы выпуска и выводить на рынок новые продукты. Так, столичное предприятие разработало 10 материалов на основе термоэластопластов, три из которых не имеют аналогов в России. Их используют при производстве приборных панелей автомобилей, направляющих подушек безопасности и двухкомпонентных рукояток электроинструмента. Компания планирует выпускать в общей сложности до 8 тыс. тонн продукции в год при выходе проекта на полную мощность", - сказал глава департамента Владислав Овчинский.

Отмечается, что также в планах компании в первом полугодии 2024 года запустить серийное производство композиционных материалов на основе термоэластопластов для кабельной промышленности, строительства, межтрубных уплотнителей и других отраслей.

"Форсированию нашего проекта по термоэластопластам способствовали кратно выросшие запросы рынка на разработку и внедрение российских материалов на основе ТЭП. Сегодня мы уже заключили контракт на поставку специализированной линии, которая позволит нам производить все виды материалов на основе термоэластопластов, востребованных российской промышленностью", - отметил руководитель предприятия Александр Павлов.