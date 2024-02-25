В Москве и Подмосковье объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя

Оно продлится до 10:00 26 февраля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено с 16:00 в Подмосковье и с 18:00 - в Москве из-за ледяного дождя. Оно будет действовать до 10:00 26 февраля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Штормовое предупреждение объявлено в Москве и Московской области. Сегодня с 16 часов по области и с 18 часов в столице с сохранением до 10 часов утра 26 февраля местами пройдет ледяной дождь", - сказал он.

Метеоролог добавил, что в Московском регионе также прогнозируется гололед и гололедица. "Москва и область находятся в зоне сходимости воздушных масс, с юго-запада перемещается теплый воздух, а с юго-востока - холодный", - сказал он, пояснив, что это создает перепад температур на различной высоте, что и приводит к ледяному дождю.

В Гидрометцентре РФ отметили, что из-за непогоды в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности, связанный с порывами ветра до 15 м/с и гололедом, он действует до 21:00 понедельника. Там напомнили, что на территории России ледяной дождь и гололед чаще всего наблюдаются в Южном, Приволжском, Центральном федеральных округах, а также в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Причем впервые за 60 лет метеорологических наблюдений ледяной дождь выпал в Москве 25 декабря 2010 года и с тех пор стал наблюдаться в столице до трех-четырех раз за зиму.

Ледяной дождь - это капли воды, покрытые ледяным панцирем, "когда она падает на горизонтальную поверхность, то сразу начинается сильное обледенение", уточнил Вильфанд.