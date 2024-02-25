В Москве призвали автомобилистов и пешеходов быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пешеходы и автомобилисты в Москве должны быть особенно аккуратными и внимательными на дорогах в связи с возможным образованием гололедицы. К этому их призвали в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 16:00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, до утра 26 февраля местами возможен ледяной дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы <...> Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят работы в соответствии с погодными условиями.