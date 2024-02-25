Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за ледяного дождя

В столице и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы призвал жителей и гостей столицы пользоваться общественным транспортом из-за прогнозируемого ледяного дождя.

"По прогнозу синоптиков, сегодня с 18:00 до завтрашнего утра в Москве ожидается ледяной дождь <...> Для поездок по городу сегодня и завтра рекомендуем по возможности использовать городской транспорт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса.

Автомобилистам рекомендовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим и внимательно следить за дорогой.

Штормовое предупреждение объявлено с 16:00 в Подмосковье и с 18:00 - в Москве из-за ледяного дождя. Оно будет действовать до 10:00 26 февраля. В Московском регионе также прогнозируется гололед и гололедица. Из-за непогоды в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности, связанный с порывами ветра до 15 м/с и гололедом, он действует до 21:00 понедельника.