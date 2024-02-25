В Москве восстановили почти 350 ветхих зданий в 2023 году

Госинспекция по недвижимости приступила к выявлению аварийных объектов для их дальнейшего восстановления или сноса в 2020 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ремонт почти 350 строений, находившихся в неудовлетворительном состоянии, был проведен в Москве в прошлом году. Около 550 аварийных объектов демонтировали, сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Наша работа в отношении ветхих построек позволяет восстанавливать архитектурный облик города и в то же время избавлять его от особо опасных сооружений. За прошедший год в столице демонтировали 546 аварийных объектов, их общая площадь превысила 541,5 тыс. кв. м. Также в 2023 году восстановили 344 ветхих строения общей площадью 736,8 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Госинспекция по недвижимости приступила к работе по выявлению ветхих и аварийных объектов для их дальнейшего восстановления или сноса в 2020 году, тогда контрольные мероприятия проводились только в Центральном административном округе. Как уточнил начальник Госинспекции по недвижимости столицы Иван Бобров, слова которого привела пресс-служба, с 2021 года ведомство выявляет такие объекты на территории всей Москвы. "В 2023-м совместно с профильными структурами и правообладателями мы проработали 890 объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии", - сказал он. Решение о сносе принимается, если здание не подлежит восстановлению и угрожает жизни и здоровью граждан.