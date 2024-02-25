В Москве на Первомайской улице задерживались трамваи №11 и №12

Вместо них работали автобусы от метро "Семеновская" до остановки "16-я Парковая улица"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Трамваи №11 и №12 задерживаются в Москве на Первомайской улице в районе остановки "16-я Парковая улица". Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Первомайской улице (в районе остановки "16-я Парковая улица") задерживаются трамваи №11 и №12. Маршрут временно изменен. Вместо трамваев работают автобусы от метро "Семеновская" до остановки "16-я Парковая улица", - говорится в сообщении.

Позже дептранс сообщил о возобновлении движения.

В новость были внесены изменения (17:29 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.