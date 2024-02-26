Транспортный хаб "Верхние Лихоборы" на севере Москвы будет готов к 2025 году

Городской вокзал обеспечит удобную пересадку пассажиров между различными видами транспорта на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метрополитена

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Строительство транспортного узла "Верхние Лихоборы" на севере Москвы планируют завершить к 2025 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Проект транспортного хаба "Верхние Лихоборы" включает в себя строительство улично-дорожной сети, остановочных пунктов общественного транспорта, возведение паркинга, а также благоустройство прилегающей территории", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он добавил, что городской вокзал обеспечит удобную пересадку пассажиров между различными видами транспорта на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что строительство вокзала будет вестись в несколько этапов. "В рамках первого этапа транспортный хаб "Верхние Лихоборы" предусматривается строительство 1,27 км дорог, здания конечной станции, отстойно-разворотной площадки наземного транспорта, зарядных станций электробусов, перехватывающего паркинга со стоянкой такси, строительство и переустройство инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории. Первый этап работ планируют завершить уже в декабре 2024 года", - отметил он.

По его словам, рамках второго этапа возведут еще более двух километров дорог, появятся дополнительные остановочные пункты общественного транспорта. Территорию благоустроят. Срок завершения второго этапа - 2025 год.