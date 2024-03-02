На поверхности Москвы-реки у Бережковской набережной ликвидируют загрязнение

Межрайонная природоохранная прокуратура города проводит проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пятно обнаружено на поверхности Москвы-реки, идут работы по ликвидации загрязнения. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"В районе Бережковской набережной около дома 22 на поверхности Москвы-реки обнаружено пятно. Ведутся работы по ликвидации загрязнения", - сообщили в надзорном ведомстве.

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований природоохранного законодательства. "По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркнули в ведомстве.