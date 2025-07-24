Коллектив, как сообщили в дирекции фестиваля, "привезет в Москву колоритные национальные мелодии, яркие парадные мундиры и искренние эмоции"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Оркестр полиции Министерства внутренних дел Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) впервые станет участником Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Об этом ТАСС сообщили в дирекции фестиваля.

"Оркестр полиции Министерства внутренних дел Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) впервые примет участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Коллектив привезет в Москву колоритные национальные мелодии, яркие парадные мундиры и искренние эмоции, которые, безусловно, очаруют столичных зрителей", - говорится в сообщении.

Оркестр был создан в конце 2017 года и впервые выступил перед широкой аудиторией через месяц - 9 января 2018 года - на Дне Республики Сербской. "Ансамбль ведет активную концертную деятельность и выступает перед публикой на разных концертных площадках. В репертуаре оркестра - марши, популярная музыка, патриотические произведения, городские традиционные песни и мелодии из кинофильмов", - отметили в дирекции фестиваля.

Организаторы "Спасской башни" также подчеркнули, что профессиональные музыканты постоянно расширяют концертную программу, осваивают новые жанры и поднимают планку исполнительского мастерства. "Важной частью концертной деятельности стало сотрудничество с полицейскими оркестрами Сербии и Словении. Сегодня коллектив развивается под руководством Елены Атлагич, дирижер оркестра - маэстро Душан Покрайчич", - добавили в дирекции.

XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве. В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. На брусчатку главной площади страны выйдут ведущие музыкальные коллективы российских и зарубежных силовых ведомств.