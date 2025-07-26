Он живет в одном вольере с мамой, а также со взрослой самкой Ассоль, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Детеныш домашнего яка родился в Московском зоопарке. Посетители уже могут увидеть животное, сообщается а официальном портале правительства и мэра Москвы.

"Роды прошли благополучно, Пижма - опытная мама, она отлично со всем справилась. Зоологи осмотрели и взвесили малыша, сделали укол витаминов. Сейчас он живет в одном вольере с мамой, а также со взрослой самкой Ассоль. Отец Борис вернется в группу через некоторое время", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Отмечается, что его родителями стали яки Борис и Пижма. Его вес составляет 15,1 кг, и уже можно увидеть в экспозиции на старой территории, где он находится вместе с матерью.

В первые месяцы жизни детеныш будет в основном питаться материнским молоком, на второй неделе детеныш начнет пробовать ветки ивы, сено, мюсли и специализированный корм для травоядных.