В Москве на Свадебном фестивале пары со всей России смогут зарегистрировать брак

В прошлом году москвичи поставили рекорд - 22 пары из столицы поженились на фестивале

Редакция сайта ТАСС

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Пары со всей России могут подать заявку на одновременную регистрацию брака в рамках III Всероссийского свадебного фестиваля в Национальном центре "Россия" в Москве 8 июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"Церемонии бракосочетания в рамках свадебного фестиваля стали доброй традицией, которая началась в 2024 году на Красную горку. В этом году сотрудники московских ЗАГСов вновь зарегистрируют браки пар со всей страны, масштабное свадебное мероприятие пройдет 8 июля в День семьи, любви и верности, в Национальном центре "Россия". Прием заявок уже открыт, мы вновь приглашаем столичные пары сказать друг другу "да" вместе со всей страной", - цитирует пресс-служба начальника управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву.

Как отметила заместитель гендиректора Национального центра "Россия" Анастасия Звягина, которую цитирует пресс-служба, несмотря на то, что регистрация на III Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" только открылась, уже наблюдается интерес влюбленных из разных уголков страны, количество заявок увеличивается с каждым часом. "Особенно трогательно видеть среди будущих участников молодоженов из столицы. В прошлом году москвичи поставили рекорд - 22 пары из Москвы поженились на фестивале. В этот раз мы вновь ждем всех, кто готов поделиться счастьем и почувствовать теплоту общего праздника", - сказала она.

III Всероссийский свадебный фестиваль пройдет в Национальном центре "Россия" 8 и 9 июля. Важным условием для молодоженов является использование в свадебном образе элементов национальных костюмов. Прием заявок осуществляется до 22 мая.

В первый день фестиваля в НЦ "Россия", 8 июля, главным событием станет церемония единовременного бракосочетания влюбленных со всей страны. Праздник также украсит передача огня Всероссийского семейного очага "Сердце России". Молодожены получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.

Во второй день фестиваля для пар, а также их гостей и всех интересующихся свадебной тематикой, будут проходить лекции, мастер-классы, гастрономические шоу и экскурсии по выставкам НЦ "Россия" - "Путешествие по России" и "Уроки географии".