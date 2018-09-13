Форум "Город образования" в 2019 году может охватить всю территорию ВДНХ в Москве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Территория всего выставочного комплекса ВДНХ может быть использована для проведения в 2019 году московского международного форума "Город образования". Об этом сообщил в четверг журналистам директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

"Уже сформирован оргкомитет форума 2019 года, идей очень много, мы уже начали подготовку. Пока мы обсуждаем только основные концептуальные позиции. Увеличится количество активностей, мы хотим выйти за рамки 75-го павильона, использовать в целом территорию ВДНХ", - сказал он.

По словам Кузьмина, в 2019 году также планируется расширить возможности участия в форуме крупных компаний в сфере образования, в том числе из-за рубежа. "Ищем новые интересные проекты в формате краудсорсинга по внедрению этих идей в московское образование. Кроме того, поступил запрос от наших школьников, мы прорабатываем возможность презентовать свои идеи и проекты в рамках пятнадцати секунд, одной минуты, десяти минут", - добавил он.

Кузьмин напомнил, что форум "Город образования", который в 2018 году прошел на территории 75-го павильона ВДНХ с 30 августа по 2 сентября, посетили 133 тыс. человек, что сделало его самым посещаемым образовательным событием в мире. На площадке форума проходили мероприятия деловой и познавательной программ, в которых приняли участие около 500 ведущих российских и международных экспертов. Особое место на выставке заняли ключевые проекты московского образования, в том числе Московская электронная школа, и предпрофессиональное образование.