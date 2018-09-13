Экскурсии по ВДНХ могут войти в программу форума "Город образования" в 2019 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Экскурсии по отреставрированным павильонам ВДНХ в 2019 году могут войти в программу международного форума "Город образования". Об этом сообщил в четверг журналистам первый замдиректора выставки Артур Антонян.

С соответствующим запросом в рамках пресс-конференции к нему обратился руководитель столичного департамента образования Исаак Калина. Он предложил сделать свободным вход для участников мероприятия в исторические павильоны выставки, а также организовать серию экскурсий, в том числе в открывшийся недавно образовательный комплекс "Техноград". Антонян предложение поддержал.

"В следующем году в рамках форума у посетителей выставки будет такая возможность. У нас есть что посмотреть: завершилась реставрация павильонов центральной линии, открылся знаменитый павильон "Космос", - отметил первый замглавы ВДНХ.

Ранее директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин сообщил, что в 2019 году территория московского международного форума "Город образования" может охватить всю территорию выставки. В этом году мероприятие прошло на территории 75-го павильона ВДНХ с 30 августа по 2 сентября, его посетили 133 тыс. человек.