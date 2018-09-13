Музей Щусева покажет ранее не демонстрировавшуюся графику Александра Дейнеки

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева и московская галерея "Диалог" представляют выставку работ советского художника Александра Дейнеки. В экспозицию, которая будет открыта с 14 сентября по 13 ноября в анфиладе главного здания музея, вошли работы, никогда ранее не демонстрировавшиеся публике. Об этом рассказал ТАСС куратор выставки, директор галереи "Диалог" Михаил Прозоров.

"Уникальность выставки в том, что это часть семейного архива Дейнеки, которая доселе никогда не выставлялась. В основе своей - это графика, ксилография, плакаты. Та часть творчества, которая мало изучена и мало представлена для широкого круга. В творчестве Дейнеки это имело огромное значение, потому что художник мог часами зарисовывать какой- то сюжет, доводя до совершенства то, что он хотел там видеть - пытался найти определенный ритм и пластику в этих рисунках", - поделился куратор.

Дейнека, отметил собеседник агентства, "забывал практически всегда изобразительную сторону рисунка". "Мы понимаем, что графика - это пространство, которое сложно воспринимать, и мы сделали визуальный ряд. В центре зала есть большой экран, который нон-стоп показывает определенное количество эскизов, и как эти эскизы перерастают в монументальные картины, которые представлены в Третьяковке, Государственном Историческом музее, Русском музее и так далее. Так мы хотели показать, как рождались эти сюжеты", - рассказал Прозоров.

Гости музея увидят, как из маленьких рисунков на блокноте, который Дейнека всегда носил с собой, потом появлялись огромные картины, "как из маленьких школярских рисунков появляются "снайперские" попадания".

"Как из гуаши появлялись мозаики, которые вы все знаете по метро", - добавил куратор выставки. В московском метрополитене мозаики художника можно увидеть на станции "Маяковская" - "Парашютисты", "Игра в волейбол", "Прыгун с шестом", "Плодовое дерево" и другие. Также работами Дейнеки можно полюбоваться на "Новокузнецкой" - в частности, там расположены мозаики "Парад физкультурников" и "Лыжники".

Говоря о выставке, Прозоров особо выделил одну из работ. "Все знают картину "Оборона Севастополя", когда матрос бросает гранату. У нас есть эскиз к этой картине, там гранату бросает женщина. Это один из моментов поиска, как должна выглядеть картина. Видимо, после осмысления всей этой истории Дейнека пришел к выводу, что гранату должен бросать моряк", - сказал он.

О художнике

Александр Дейнека родился 20 мая 1899 году в Курске. Советский художник, академик АХ СССР, народный художник СССР (1963), Герой Социалистического Труда (1969). Автор картин "Оборона Петрограда", "Будущие летчики", "Мать", мозаик для станций московского метро "Маяковская", "Новокузнецкая" и др. Лауреат Ленинской премии (1964). Ушел из жизни 12 июня 1969 года в возрасте 70 лет.