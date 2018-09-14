Пожар в Московском театре юного зрителя не повлиял на его работу

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Возгорание в Московском театре юного зрителя не повлияло на его работу, уже вечером там состоится спектакль. Об этом сообщила в пятницу ТАСС директор МТЮЗ Ирина Слюсарева.

"Ничего страшного, мы практически ликвидировали возгорание до приезда пожарных. Все в порядке, театр функционирует и вечером будет спектакль "Кто боится Вирджинии Вулф?". Потери минимальные, пожар удалось ликвидировать собственными силами", - отметила она.

Слюсарева отметила, что специалисты работают над выяснением причины возгорания. "Сейчас на сцене работают инспекторы и пытаются выяснить причину пожара. Есть подозрение, что это короткое замыкание", - добавила она.