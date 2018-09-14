Историческое здание московской типографии "Красный пролетарий" будет отреставрировано

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мосгорнаследие разрешило начать реставрацию кровли исторического здания бывшей типографии "Красный пролетарий" в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Здание бывшей типографии "Красный пролетарий" - прекрасный образец промышленной архитектуры Москвы конца XIX - начала ХХ века. <...> Помимо того, что мы выдали разрешение на работы, наши инспекторы будут контролировать их исполнение в точном соответствии с проектом", - цитирует пресс-служба руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

До конца года должен быть проведен капитальный ремонт кровли, заменено ее существующее покрытие. Работы начнутся в ближайшее время, сообщает Мосгорнаследие.

Здание бывшей типографии находится по адресу: Краснопролетарская улица, дом 16, строение 1. Оно было возведено в 1870-е годы по заказу издателя Ивана Кушнарева и неоднократно перестраивалось. В 1917 году предприятие было национализировано, а в 1922 году получило название "Красный пролетарий".