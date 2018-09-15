В Москве проведут "праздник ежиков"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мосприрода приглашает москвичей и гостей столицы 21 сентября на "Ежиный праздник". Мероприятие начнется в 14:00 мск, сообщает пресс-служба ведомства.

Праздник ориентирован, в первую очередь, на детей, но будет интересен и взрослым, утверждают организаторы необычного мероприятия.

"Здесь мы вместе вспомним, какие бывают ежики, за что мы их любим, узнаем, почему их нужно беречь и как мы можем это делать", - говорится в сообщении.

Гости праздника поучаствую в экологических играх, мастер-классах и посмотрят познавательные фильмы в уютном экокинотеатре.

Мероприятие пройдет в экоклассе по улице Островитянова, 10.