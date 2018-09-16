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Дождливая и ветреная погода ожидает москвичей в воскресенье

Днем воздух в столице прогреется до 17 - 19 градусов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Дождь и сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в воскресенье в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем воздух в столице прогреется до 17 - 19 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5 - 10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В ночь на понедельник температура воздуха в Москве опустится до 7 - 9 градусов, местами пройдет дождь. Ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

В Подмосковье в воскресенье днем будет от 15 до 20 градусов тепла. Ночью местами пройдет дождь, температура воздуха составит 5 - 10 градусов тепла, местами до нуля. Атмосферное давление в регионе - 747 мм ртутного столба.

16 сентября сохранится "желтый" уровень опасности из-за высокой пожароопасности.

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