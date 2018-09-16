Собянин пообещал наращивать динамику реализации проектов в Москве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Избранный мэр Москвы Сергей Собянин пообещал наращивать динамику реализации проектов в столице.

"Опираясь уже на проекты, на то, что мы сделали, на те проекты, которые фактически реализуются в городе, надо не останавливать эту динамику, а, наоборот, набирать и набирать ее", - заявил он в интервью телеканалу "Россия-1" в воскресенье.

По словам Собянина, это необходимо для того, "чтобы реализовывать такие гигантские планы, как строительство Большого подземного кольца метро, или строительство Московских центральных диаметров, или хорд, которые пересекают весь город и дают возможность, не заезжая в центр, пересекать агломерацию с одного конца до другого". Он отметил, что "все это - важные проекты, и теперь для всех очевидно, что они реализуемые, и наша команды способна это сделать".

Кроме того, мэр Москвы подчеркнул, что минувшие выборы стали "отчетом, экзаменом того, что было сделано в здравоохранении, в образовании, в социальной политике, в дорожном строительстве, в развитии метрополитена, в благоустройстве города".

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. Собянин занял первое место, набрав 70,17%, или 1 млн 582 тыс. 762 голоса избирателей. Торжественная церемония вступления в должность мэра Москвы пройдет 18 сентября в концертном зале столичного парка "Зарядье".