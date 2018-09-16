Более 310 бригад "Мосводостока" ликвидируют подтопления в столице

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ГУП "Мосводосток" привлек к работе более 310 бригад для устранения последствий непогоды в связи с выпадением обильных осадков в воскресенье в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосводосток".

Там сообщили, что предприятие задействовало более 310 бригад - свыше 1130 человек, в распоряжении которых около 280 единиц техники, включая специализированную, для предотвращения образования скоплений воды во дворах и на дорогах, а также для обеспечения движения общественного транспорта без перебоев.

Как отметили в пресс-службе, при обнаружении скоплений воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" и оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.

Ранее в главке столичного МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в Москве и рекомендовали по возможности переждать непогоду в капитальном строении, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.