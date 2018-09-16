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Летняя погода вернется в Москву в середине следующей недели

Температура воздуха поднимется до 25 градусов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Столбик термометра в Москве поднимется выше 20 градусов в середине следующей недели. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

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"В понедельник и вторник из-за осадков температура в Москве опустится до 16-18 градусов, однако в среду выглянет солнце, воздух прогреется до 18-20 градусов", - отметила она.

По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу, 20 и 21 сентября, будет еще теплее. Столбик термометра поднимется до 20-25 градусов.

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