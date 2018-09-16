На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, где столкнулось четыре автомобиля. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, движение автотранспорта по проспекту в обе стороны затруднено.

"На Кутузовском проспекте столкнулось четыре автомобиля, в результате чего, по предварительной информации, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили ТАСС, что причиной столкновения стал выезд на встречную полосу движения одного из автомобилей.

"Одна из машин выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, на Кутузовском проспекте, 72, где произошло столкновение с еще тремя автомобилями. В настоящее время движение автотранспорта перекрыто на трех полосах автодороги", - сказали в пресс-службе.