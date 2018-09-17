В Москве ожидается прохладная погода

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность и до 18 градусов тепла ожидается в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении.

Днем воздух в столице прогреется до 16-18 градусов. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба. Ветер западный, 3-8 м/с. Ночью температура опустится до 7-9 градусов, местами ожидается небольшой дождь и порывы ветра до 13-18 м/с.

В Подмосковье в понедельник днем температура воздуха составит 14-19 градусов, ночью опустится до 5-10 градусов, местами возможно понижение температуры до нуля.