Машинисты метро и водители наземного транспорта Москвы начали приветствовать пассажиров

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Машинисты столичного метрополитена и водители наземного транспорта начали приветствовать пассажиров по аналогии с пилотами самолетов, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Сначала они [водители] представляются - называют свою должность, имя и фамилию, а затем желают горожанам приятной поездки", - приводятся в сообщении слова Максима Ликсутова, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что машинисты подземки приветствуют пассажиров несколько раз в течение дня. На крупных остановках в автобусах, троллейбусах и трамваях приветствия звучат каждые два часа.

По мнению Ликсутова, "вежливые и дружелюбные" обращения позволят сделать поездки более приятными и дадут возможность пассажирам познакомиться с водителем.