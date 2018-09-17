{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Машинисты метро и водители наземного транспорта Москвы начали приветствовать пассажиров

В метрополитене приветствия звучат через громкоговорители в вагонах несколько раз в день, в автобусах, троллейбусах и трамваях - каждые два часа на крупных остановках
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Машинисты столичного метрополитена и водители наземного транспорта начали приветствовать пассажиров по аналогии с пилотами самолетов, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Сначала они [водители] представляются - называют свою должность, имя и фамилию, а затем желают горожанам приятной поездки", - приводятся в сообщении слова Максима Ликсутова, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что машинисты подземки приветствуют пассажиров несколько раз в течение дня. На крупных остановках в автобусах, троллейбусах и трамваях приветствия звучат каждые два часа.

По мнению Ликсутова, "вежливые и дружелюбные" обращения позволят сделать поездки более приятными и дадут возможность пассажирам познакомиться с водителем. 

 

Теги
РоссияЛиксутов, Максим Станиславович
Туалетные модули появились в переходе между станциями метро "Пушкинская" и "Чеховская"
Такие модули уже установлены на 19 станциях столичной подземки
Читать полностью