Туалетные модули появились в переходе между станциями метро "Пушкинская" и "Чеховская"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Два туалетных модуля появились в переходе между станциями московского метро "Пушкинская" и "Чеховская". Об этом в понедельник сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Место для их установки подбирают таким образом, чтобы размещение модульных туалетных кабин не препятствовало пассажиропотоку. Современные модульные комплексы удобны в использовании, а их дизайн подобран с учетом оформления каждой станции. Например, отделка комплексов в переходе от "Пушкинской" до "Чеховской" напоминает светлый мрамор и похожа на оформление стен станции", - приводятся на портале слова заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Туалетом можно воспользоваться при наличии карты "Тройка", стоимость составляет 60 рублей, поясняют городские власти. Кабинки оборудованы тревожными кнопками.

В настоящее время туалетные модули расположены на 19 станциях метро, в том числе на "Чкаловской", "Библиотеке имени Ленина", "Кропоткинской", "Проспекте мира".

Первый общественный туалет появился на станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии 18 сентября 2016 года. Доступ в него осуществлялся по карте "Тройка", которую необходимо было приложить к электронному замку на двери, при этом никакие денежные средства с карты не списывались. Туалет проработал 55 дней, после чего его демонтировали для технической доработки и устранения всех недочетов. Очередной туалет появился в метро в мае 2017 года на станции "Библиотека имени Ленина", который также после нескольких месяцев тестовой эксплуатации был демонтирован.