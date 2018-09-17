В парке "Царицыно" появились 60 точек с бесплатным Wi-Fi

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сеть городского Wi-Fi заработала в музее-заповеднике "Царицыно", всего в парке установили 60 точек доступа. Об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В музее-заповеднике "Царицыно" заработала бесплатная сеть городского Wi-Fi. В самых оживленных местах установили 60 точек доступа", - говорится в сообщении.

Чтобы подключиться к бесплатному интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, открыть браузер и авторизоваться с помощью аккаунта на mos.ru или через sms. Отмечается, что каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров. Переключение между точками доступа не требует повторной авторизации.

"Скорость интернета на пользователя составляет не менее 1 Мбит в секунду. Этого достаточно, чтобы выкладывать фотографии в социальных сетях, общаться в мессенджерах или использовать сервисы видеосвязи, покупать билеты онлайн", - приводится на портале информация пресс-службы департамента информационных технологий города Москвы.

В бесплатную городскую сеть Wi-Fi в Москве входят около 14 тыс. точек доступа к беспроводному интернету.