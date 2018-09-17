На возведение памятника архитектору Алабяну в Москве выделили около 15 млн рублей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Памятник советскому архитектору Каро Алабяну стоимостью 15 млн рублей могут установить в столичном районе Сокол. Соответствующе предложение поступило от чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в РФ Вардана Тоганяна, сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в рамках заседания комиссии.

12 октября 2017 года члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме единогласно одобрили инициативу о возведении около дома № 2 по Малому Песчаному переулку в Москве памятника Алабяну.

"Источник финансирования - Республика Армения, 15 млн рублей. У нас есть положительные заключения комитета по архитектуре, председателя комиссии по монументальному искусству Игоря Воскресенского, муниципальных депутатов. У нас нет никаких противоречий по поводу возведения памятника, поэтому мы поддерживаем и готовы внести это предложение на первое [в осеннюю сессию] заседание думы, которое состоится, судя по всему, 29 сентября", - сказал Герасимов.

Как уточняется в проекте закона, предложение о возведении памятного знака поступило от чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Российской Федерации Вардана Тоганяна.

Каро Алабян (1897-1959) в 1935 году участвовал в разработке генплана реконструкции Москвы. Разработал в соавторстве архитектурный план павильона станции московского метро "Краснопресненская", а также здание Центрального академического театра Российской армии. Кроме того, в 1930-е годы создал Союз архитекторов СССР и был его первым секретарем. На севере Москвы в районе Сокол именем архитектора названа улица.