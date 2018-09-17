В Москве в рамках программы озеленения высадят более 167 тыс. кустарников и деревьев

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Порядка 167 тыс. кустарников и деревьев высадят этой осенью в Москве в рамках программы озеленения "Миллион деревьев", сообщили в понедельник в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"Всего осенью 2018 года планируется высадить более 9 тыс. деревьев и более 158 тыс. кустарников. Из них во дворах будет высажено более 3 тыс. деревьев и более 127 тыс. кустарников, по подпрограмме "Лунка в лунку" - 2,8 тыс. деревьев и 22 тыс. кустов, на территориях социальных объектов - около 7 тыс. кустов. Также будут восстановлены деревья взамен утраченных в результате аномальных погодных явлений", - говорится в сообщении.

Программа городского озеленения "Миллион деревьев" стартовала в 2013 году. Согласно данным департамента, за время ее действия в столице высажено более 2 млн деревьев и кустарников. Жители города могут стать участниками программы: им предлагается высадить деревья или выбрать породный состав и место посадки растений. Заявки на участие принимаются через управы районов Москвы и портал "Активный гражданин". В 2017 году в рамках акции было высажено около 400 тыс. растений.