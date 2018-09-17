Автомобилистов Москвы просят быть внимательными на дорогах из-за непогоды 17 сентября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и призвал автомобилистов не оставлять личный транспорт около заборов или рекламных щитов, а также быть внимательнее на дорогах. Об этом сообщается в понедельник в официальном аккаунте учреждления в Twitter.

Погода портится, синоптики обещают сегодня кратковременные дожди и порывы ветра до 13-18 м/с (этого хватит, чтобы уронить плохо стоящий забор или рекламный щит). Выбирая место для парковки, посмотрите, чтобы ничего такого не было рядом. И будьте внимательнее на дорогах.

"Погода портится, синоптики обещают сегодня кратковременные дожди и порывы ветра до 13-18 м/с. Выбирая место для парковки, посмотрите, чтобы ничего такого не было рядом. И будьте внимательнее на дорогах", - говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что к вечеру понедельника в Москве ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 18 м/с. Ночью температура в столице опустится до 7-9 градусов.