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Автомобилистов Москвы просят быть внимательными на дорогах из-за непогоды 17 сентября

Ранее синоптики сообщили, что в столице ожидаются дождь и сильный ветер с порывами

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и призвал автомобилистов не оставлять личный транспорт около заборов или рекламных щитов, а также быть внимательнее на дорогах. Об этом сообщается в понедельник в официальном аккаунте учреждления в Twitter.

"Погода портится, синоптики обещают сегодня кратковременные дожди и порывы ветра до 13-18 м/с. Выбирая место для парковки, посмотрите, чтобы ничего такого не было рядом. И будьте внимательнее на дорогах", - говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что к вечеру понедельника в Москве ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 18 м/с. Ночью температура в столице опустится до 7-9 градусов.

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