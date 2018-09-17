Социальные стартапы представили в Фонде развития интернет-инициатив в Москве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Социальные стартапы представили в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ) в Москве в рамках конференции "Цифровая трансформация социального сектора", организованной совместно с Фондом социального страхования (ФСС) России.

В ходе мероприятия прошли презентации девяти стартапов. Каждый проект предлагает новые цифровые решения, ориентированные на развитие социальной жизни граждан. В частности, среди проектов были представлены компании, предлагающие технологичные решения для людей с ограничениями слуха и зрения, стартап, разрабатывающий генетический тест на выявление вероятности онкологических заболеваний, и другие.

"Как Фонд социального страхования мы готовы пригласить представителей всех презентованных стартапов на переговоры, где мы расскажем о том, в чем мы заинтересованы, для того чтобы были понятны возможности сотрудничества", - заявил глава ФСС Андрей Кигим.

По его словам, подобные электронные сервисы позволяют кардинально улучшить качество получаемых клиентами фонда услуг. "В числе наших приоритетных задач - формирование эффективного и оперативного механизма взаимодействия между фондом и стартапами, который бы позволял запускать совместные пилотные проекты", - сказал он.

В свою очередь, замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Скляр отметил роль министерства в части IT-развития социальной отрасли. "Наша задача как госоргана состоит в определении приоритетов в IT-развитии и обеспечении их продвижения. Такие мероприятия позволяют находить важные новые идеи, для реализации которых мы сможем использовать все наши ресурсы и силы", - заявил он.

В ходе мероприятия молодые предприниматели получили рекомендации от экспертов отрасли и потенциальных инвесторов, которые также выразили заинтересованность в развитии ряда стартапов.