Движение в районе Большого Москворецкого моста в Москве ограничат из-за ремонта

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта ограничат в центре Москвы в районе Большого Москворецкого моста с 17 сентября до 28 декабря в связи с капитальным ремонтом объекта. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Ограничения движения в связи с проведением капитального ремонта Большого Москворецкого моста вводятся с 17 сентября по 28 декабря на Большом Москворецком мосту, <...> Кремлевской набережной в районе подмостового пространства Большого Москворецкого моста <...> и Софийской набережной в районе подмостового пространства", - приводится на портале информация Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что ограничения на мосту будут действовать на четырех полосах, движение будет организовано по свободной полосе, при необходимости его направление будут менять на противоположное. На Кремлевской набережной под мостом и около него можно будет проехать по двум полосам из трех в каждом направлении, на Софийской набережной в подмостовом пространстве движение будет организовано по одной полосе из двух в каждом направлении.