Археологическая выставка "Культурный мост: из прошлого в настоящее" открылась в Москве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки "Культурный мост: из прошлого в настоящее" состоялось в Музее архитектуры им. Щусева в понедельник. В экспозиции представлены уникальные археологические находки, сообщили организаторы на церемонии открытия.

"Археология - это возможность узнать что-то о нашем прошлом при помощи артефактов, которые связаны с цивилизациями, которых уже нет. Я очень рада, что мы покажем те вещи, которые были найдены в результате на самом деле случайных по большому счету находок. Я рада, что крупные инфраструктурные проекты, которые в последнее время в большом количестве реализуются в Российской Федерации, предваряются археологическими изысканиями", - сказала директор музея Елизавета Лихачева. Это, отметила она, позволяет спасти памятники, которые в противном случае были бы утрачены. "И для меня особенно важно, что эти памятники становятся доступны людям", - добавила Лихачева.

Экспозиция, которая будет доступна публике с 18 сентября по 21 октября, посвящена истории и археологии регионов Юга России. Посетители впервые увидят уникальные находки, обнаруженные за последние годы в зоне строительства железнодорожных и энергетических магистралей на территории Южного федерального округа. Основу экспозиции составят артефакты разных эпох и культур, найденные в результате археологических охранно-спасательных работ и исследований десятков курганов и поселений.

Также на выставке покажут костюмы разных эпох и культур, населявших территорию Южного федерального округа. Экспозиция организована по хронологическому принципу сменяемости культур - от эпохи бронзы до Средневековья. "Гости музея смогут увидеть не только сами предметы, но и современные методы исследования в археологии, процесс реставрации и 3D-реконструкции артефактов", - отмечают организаторы.

Проект "Культурный мост: из прошлого в настоящее" является частью комплексной образовательной программы, в которую, в частности, входят лекции от ведущих специалистов- археологов. Для детей будет организован специальный курс интерактивных лекций по истории России и мира. В рамках экспозиции также предусмотрена программа для посетителей с ограниченными возможностями - этикетки на шрифте Брайля и слепки отдельных экспонатов.