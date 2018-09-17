Пользователи сервиса "Чудо техники" в Москве смогут починить гаджеты дистанционно

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Специалисты сервиса "Чудо техники", работающего при поддержке московской мэрии, смогут дистанционно устранить возникшие проблемы с гаджетами и компьютерами пользователей. Об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Чтобы установить необходимые программы, удалить вирусы, настроить или оптимизировать систему, необязательно будет вызывать мастера на дом. Достаточно включить компьютер или другое устройство, выйти в интернет и позволить сервисному инженеру МГТС присоединиться к гаджету при помощи удаленного доступа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для получения услуги пользователю необходимо приобрести сертификат и активировать его на сайте МГТС. При необходимости сервисный инженер подключится к устройству, проведет диагностику и решит проблему. Абонент при этом может контролировать все, что происходит с компьютером или другим гаджетом. "На такой ремонт, как правило, требуется не больше часа", - уточняется в сообщении.
"Развитие удаленной поддержки позволит существенно понизить средний чек на рынке ремонта цифровой техники", - приводятся на портале слова руководителя проекта "Чудо техники" Ивана Бутурлина.
"Чудо техники" - онлайн-сервис по ремонту и обслуживанию цифровых устройств: смартфонов, планшетов, персональных компьютеров, ноутбуков, моноблоков и принтеров. Проект стартовал в 2016 году при поддержке правительства Москвы в ответ на многочисленные жалобы горожан на недобросовестную работу локальных сервисных центров и выездных мастеров.