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В центре Москвы спорткар Lamborghini столкнулся с четырьмя машинами

Пострадавших нет

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Водители спорткара Lamborghini и автомобиля Audi в центре Москвы устроили ДТП с еще тремя машинами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"По адресу Новый Арбат, дом 36/9 столкнулись автомобили Lamborghini и Audi, после чего Lamborghini отбросило на припаркованные рядом машины. В результате пять автомобилей получили механические повреждения", - сказал собеседник агентства.

В результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным, один из водителей не уступил дорогу другому при развороте, что и стало причиной столкновения.

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