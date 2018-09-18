Скорость движения по Волоколамскому шоссе в Москве выросла в 3 раза благодаря переразметке

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Дополнительный ряд для движения автомобилей появился на участке от Волоколамской эстакады до МКАД, благодаря переразметке скорость движения автомобилей в сторону области в вечерние часы пик увеличилась более чем в три раза. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.
"На участке шоссе от Волоколамской эстакады до МКАД добавили одну полосу для машин по направлению в область. Ее удалось обустроить за счет сужения других рядов <...> Еще один ряд на этом участке позволил увеличить пропускную способность магистрали на выезд из города на 1,2-1,3 тыс. машин в час", - говорится в сообщении.
Разметку обновили и на другом участке Волоколамского шоссе - дополнительный ряд добавили по направлению в центр перед Походным проездом. А на выезде с внутренней стороны МКАД по направлению в область появился островок безопасности, разделивший потоки машин, которые едут по встречным полосам.
"Переразметка магистрали позволила увеличить скорость движения автомобилей более чем в три раза в сторону области в вечерние часы пик - с 8-10 до 30 километров в час", - отмечается на портале.