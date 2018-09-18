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Скорость движения по Волоколамскому шоссе в Москве выросла в 3 раза благодаря переразметке

В вечерние часы пик автомобили смогут передвигаться со скоростью 30 километров в час

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Дополнительный ряд для движения автомобилей появился на участке от Волоколамской эстакады до МКАД, благодаря переразметке скорость движения автомобилей в сторону области в вечерние часы пик увеличилась более чем в три раза. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"На участке шоссе от Волоколамской эстакады до МКАД добавили одну полосу для машин по направлению в область. Ее удалось обустроить за счет сужения других рядов <...> Еще один ряд на этом участке позволил увеличить пропускную способность магистрали на выезд из города на 1,2-1,3 тыс. машин в час", - говорится в сообщении.

Разметку обновили и на другом участке Волоколамского шоссе - дополнительный ряд добавили по направлению в центр перед Походным проездом. А на выезде с внутренней стороны МКАД по направлению в область появился островок безопасности, разделивший потоки машин, которые едут по встречным полосам.

"Переразметка магистрали позволила увеличить скорость движения автомобилей более чем в три раза в сторону области в вечерние часы пик - с 8-10 до 30 километров в час", - отмечается на портале.

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