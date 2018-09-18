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Москвичи отметят День пожилого человека в 12 парках под музыку 1960-х и с чаепитиями

Праздничные мероприятия пройдут в городе с 30 сентября по 7 октября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей, пройдут в 12 парках Москвы с 30 сентября по 7 октября. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Горожан старшего возраста вместе с детьми и внуками приглашают отметить Международный день пожилых людей в 12 парках департамента культуры Москвы. С 30 сентября по 7 октября все желающие смогут послушать музыку 1960-х, принять участие в бесплатных фотосессиях и сыграть всей семьей в настольные игры", - говорится в сообщении.

В частности, в Измайловском парке гостям предложат сыграть в японские настольные игры и домино, в павильоне "Арт-парк" выступят московские поэты и будут исполнятся романсы советских лет. В музее-заповеднике "Царицыно" 2 октября посещение Большого дворца будет бесплатным для пенсионеров. А в парке Победы на Поклонной горе состоится концерт, посвященный Международному дню пожилых людей, в котором смогут принять участие все желающие, а затем присоединиться к большому чаепитию.

Подробнее с информацией о мероприятиях можно ознакомиться на портале столичной мэрии.

Международный день пожилых людей отмечается в мире 1 октября. Праздник был учрежден на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1990 года. В России День пожилых людей отмечается с 1992 года.

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