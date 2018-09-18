В Москве пройдут Дни Калужской области 20-21 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Дни Калужской области пройдут в Москве 20 и 21 сентября, стартует программа на Никитском бульваре, где откроется фотовыставка туристических мест Калуги. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Иван Петров.

"С 20 по 21 сентября к нам приедет делегация из Калужской области. Для москвичей, помимо насыщенной культурной программы, тоже предусмотрен ряд мероприятий. Это выставка, которая пройдет на Никитском бульваре с 20 сентября по 11 октября, а также продолжится с 12 октября по 20 октября на улице Арбат. Также у нас будет выставка- ярмарка, которая будет проходить в течение недели - с 20 по 27 сентября, где можно будет приобрести высококачественные, без нитратов, здоровые, полезные продукты питания, выращенные на территории Калужской области", - сказал он.

Петров добавил, что мероприятие будет включать подписание отраслевых соглашений в сфере образования, культуры и спорта между Москвой и Калужской областью. В Торгово-промышленной палате России состоится презентация экономического и промышленного потенциала Калужской области. Помимо этого, запланированы деловые встречи и круглые столы по вопросам спорта и туризма, здравоохранения, образования и ЖКХ.

Ранее сообщалось, что Дни Москвы в Калужской области проходили с 13 по 14 июля. Центральным событием стала масштабная историческая реконструкция стояния на реке Угре. Именно это событие в 1480 году, по мнению многих историков, положило конец монголо-татарскому игу на Руси и стало началом становления суверенного государства.