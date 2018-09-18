Из-за проведения Московского марафона в городе 23 сентября ограничат движение

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Движение в центре столицы будет перекрыто в воскресенье, 23 сентября, в связи с проведением Московского марафона, сообщается на сайте мэрии города.

"Центр столицы перекроют 23 сентября для проведения Московского марафона. Участники смогут выбрать одну из двух дистанций - на 10 или 42,2 км. Они пробегут по набережным Москвы-реки, самым известным улицам города, участкам Садового и Бульварного кольца. Стартовать и финишировать бегуны будут в "Лужниках", - сообщается на сайте.

Для водителей с 07:00 до 17:00 закроют ряд набережных, среди которых Лужнецкая, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская. Нельзя будет проехать по улицам Лужники, Хамовнический Вал, Смоленской, Тестовской, Мантулинской, Баррикадной и Большой Якиманке, 1905 Года, Красная Пресня и Крымский Вал и по Новодевичьей набережной. Движение перекроют на улицах Большая Полянка, Серафимовича, Охотный Ряд, Моховой, а также на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд и части Смоленской улицы от Бородинского моста до Смоленского проезда.

Кроме того, перекрытия введут в 1-м Красногвардейском проезде, на Новинском, Смоленском, Зубовском и Крымском бульварах, Калужской, Лубянской, Новой и Старой площадях, в Якиманском, Театральном и Китайгородском проездах. Для транспорта закроют Большой Каменный и Большой Устьинский мосты, а также Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной и Тверской бульвары.

Маршруты забега

Маршрут забега на 10 км пройдет через Лужнецкую набережную, улицу Хамовнический Вал, Новодевичью набережную, Смоленский и Зубовский бульвары, Фрунзенскую улицу, улицу Лужники и Смоленскую улицу на участке от Бородинского моста до Смоленского бульвара.

Участники забега на 42,2 км смогут увидеть небоскребы "Москва-Сити", четыре из семи сталинских высоток, Большой театр, Политехнический музей, Кремль, Крымский мост и храм Христа Спасителя.