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Такси и автомобиль скорой помощи столкнулись в центре Москвы

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи и такси столкнулись в районе Белорусского вокзала в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Управления ГИБДД.

"В районе Белорусского вокзала на Тверской-Ямской улице произошло столкновение машины скорой помощи и такси. В момент ДТП в скорой находился пациент, он не пострадал. Решается вопрос о госпитализации водителя такси", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.

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