Каменные надгробия купцов-старообрядцев XIX века в Москве получили охранный статус

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Семь каменных надгробий купцов-старообрядцев Пуговкиных на Рогожском кладбище Москвы получили статус объектов культурного наследия регионального значения, сообщается в среду на сайте столичной мэрии.

Мемориальный комплекс датируется второй половиной XIX века. Купеческая династия Пуговкиных занималась продажей фуражек в Китай-городе, а также владела несколькими домами в столице.

"Важно отметить, что саркофаги являются частью подлинного исторического старообрядческого некрополя. Каждое надгробие Пуговкиных было выполнено по индивидуальному проекту, однако все они имеют общие черты, характерные для старообрядческих семейных захоронений. Это саркофаг на четырех фигурных ножках, поставленный на могильную плиту. Кроме того, на участке находился общий родовой крест, это тоже типичный элемент старообрядческих захоронений, однако в 1930-е годы он был утерян", - цитирует портал и.о. руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

По его словам, исторический облик саркофагов был восстановлен в 2017 году в ходе комплексной реставрации. Статус объекта культурного наследия обеспечивает мемориальному комплексу охрану государства: его нельзя снести, все ремонтные или реставрационные работы проводятся под контролем и после согласования с департаментом культурного наследия.

Рогожская слобода - исторический район Москвы, который во времена Российской Империи стал центром московского старообрядчества. На Рогожском кладбище, основанном в 1771 году, покоятся представители известных старообрядческих родов - Морозовых, Рябушинских, Шелапутиных, Винокуровых, Мельниковых и других.