У московских водителей могут возникнуть проблемы с оплатой парковки из-за сбоя

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сбой в работе электронных сервисов Москвы, в том числе по оплате парковки, произошел в среду утром. Об этом сообщается в Twitter "Московского паркинга".

Уважаемые автомобилисты, обратите внимание на ограничения в оплате парковки. Штрафы не выписываются! pic.twitter.com/9yEQvu1P8K

В сообщении отмечается, что проблема обнаружена на стороне сервиса департамента информационных технологий. Указано, что ее должны устранить в течение часа.

В компании уточнили, что штрафы за неоплату парковки на все время сбоя выписываться не будут.