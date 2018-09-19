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У московских водителей могут возникнуть проблемы с оплатой парковки из-за сбоя

Штрафы за неоплату парковки на время неполадок выписываться не будут

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сбой в работе электронных сервисов Москвы, в том числе по оплате парковки, произошел в среду утром. Об этом сообщается в Twitter "Московского паркинга".

В сообщении отмечается, что проблема обнаружена на стороне сервиса департамента информационных технологий. Указано, что ее должны устранить в течение часа.

В компании уточнили, что штрафы за неоплату парковки на все время сбоя выписываться не будут.

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