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Флорариум парка "Зарядье" закрыт до 1 октября из-за технических работ

Также 19 сентября для проведения регламентных работ будет закрыт медиакомплекс "Полет"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Флорариум в московском парке "Зарядье" закрыт для проведения технических работ до октября. Об этом сообщается на сайте парка.

"С 18 сентября по 1 октября закрыт Флорариум для проведения технических работ. Приносим извинения за возможные неудобства", - говорится в сообщении.

Кроме того, в среду, 19 сентября, в связи с проведением регламентных работ для посетителей закрыт медиакомплекс "Полет".

Флорариум - оранжерейный комплекс парка со стеклянной крышей, где представлены тропические растения из разных уголков планеты.

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