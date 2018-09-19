Флорариум парка "Зарядье" закрыт до 1 октября из-за технических работ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Флорариум в московском парке "Зарядье" закрыт для проведения технических работ до октября. Об этом сообщается на сайте парка.

"С 18 сентября по 1 октября закрыт Флорариум для проведения технических работ. Приносим извинения за возможные неудобства", - говорится в сообщении.

Кроме того, в среду, 19 сентября, в связи с проведением регламентных работ для посетителей закрыт медиакомплекс "Полет".

Флорариум - оранжерейный комплекс парка со стеклянной крышей, где представлены тропические растения из разных уголков планеты.