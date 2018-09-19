В Москве за купальный сезон 2018 года утонули 39 человек

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Купальный сезон завершился на водоемах Москвы.

"За купальный сезон 2018 года погибли 39 человек, в период 2017 года - 44 человека. Удалось не допустить роста гибели людей. Можно утверждать, что городские пляжи - самые безопасные места для отдыха", - сообщил в среду начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС РФ по Москве Александр Гоков на пресс-конференции, посвященной закрытию купального сезона в столице. Спасены 135 человек.

Не было допущено происшествий, связанных с эксплуатацией судов, которых в Москве зарегистрировано около 700, сказал Гоков. Тем не менее, за время патрулирований водоемов столицы спасатели составили 273 протокола об административных правонарушениях - в основном за управление судном без прав, отсутствие спасательных жилетов.