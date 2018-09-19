Власти Москвы подписали соглашение с профсоюзами и работодателями о трудовых правах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев и председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Елена Панина подписали трехстороннее соглашение об обеспечении социально-трудовых прав горожан сроком до 2021 года, передает корр. ТАСС.

"Мы сегодня подписываем новое соглашение на 2019-2021 годы. Предыдущее соглашение подписывалось в 2015 году, когда ситуация с экономикой была сложная, был период разгара санкций и достаточно серьезной турбулентности на рынке труда. Тем не менее благодаря этому соглашению мы достойно прошли очередные испытания, добились того, что уровень безработицы в Москве сегодня находится практически на историческом минимуме, а объем инвестиций в экономику города за эти годы достиг 2 трлн рублей", - сказал Собянин на церемонии подписания документа.

Соглашение уделяет внимание развитию действующих и созданию новых технопарков и технополисов, внедрению проектного подхода, цифровизации и инновационных технологий, снижению импортозависимости и развитию экспортного потенциала.

Как уточняется в материалах пресс-службы столичной мэрии, стороны приняли обязательства по снижению уровня безработицы, который не должен превышать 0,7%, приоритетному трудоустройству жителей Москвы, проведению согласованной политики в области привлечения и использования иностранной рабочей силы. Соглашение сохраняет механизм установления минимальной заработной платы: МРОТ в столице устанавливается в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения Москвы и пересматривается ежеквартально.

Внимание также уделено вопросам охраны труда и здоровья, внедрению прогрессивных технологий, направленных на предотвращение несчастных случаев на производстве. Кроме того, предусмотрено сохранение мер социальной поддержки, выплата региональной социальной доплаты к пенсии. Важной составляющей соглашения является поддержка реализации социальных программ профсоюзов и объединений работодателей. Из бюджета города предусмотрено ежегодно выделение целевых субсидий в размере 366 млн рублей на организацию детского отдыха детей, Кремлевской елки, Московского международного инженерного форума, образовательных программ.

Московское трехстороннее соглашение заключается с 1993 года и является базовым документом социального партнерства между правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и работодателей. За этот период проведено 115 заседаний Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых было рассмотрено 327 вопросов. Соглашение на 2019-2021 годов стало 23-м по счету.